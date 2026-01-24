25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Мальорка». Начало игры — в 16:00 мск.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико» на 7 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не сумели одолеть «Галатасарай» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Алавесу» (1:0). Да и поединок с «Депортиво» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Матрасники» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» намерены подтянуться к дуэту лидеров.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Мальорка» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Островитяне» одолели «Атлетик» (3:2).
До того команда была бита «Райо Вальекано» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Жироны» (1:2).
При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Островитяне» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила 2 раза кряду.
При этом «Мальорка» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда уже больше трех с половиной лет не обыгрывает «Атлетико». Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Островитяне» постараются зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Островитяне» уже 3 с половиной года не обыгрывают «Атлетико»
- «Атлетико» не проигрывает 3 матча кряду
- «Матрасники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Мальорки» частенько дает сбои.
Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 5.25