Забить получится у всех

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.05

25 января в 21-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Мальорка». Начало игры — в 16:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» привычно сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на 7 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не сумели одолеть «Галатасарай» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Алавесу» (1:0). Да и поединок с «Депортиво» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Мальорке». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» намерены подтянуться к дуэту лидеров.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Мальорка» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Островитяне» одолели «Атлетик» (3:2).

До того команда была бита «Райо Вальекано» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Жироны» (1:2).

При этом «Мальорка» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Островитяне» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила 2 раза кряду.

При этом «Мальорка» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже больше трех с половиной лет не обыгрывает «Атлетико». Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Островитяне» постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Островитяне» уже 3 с половиной года не обыгрывают «Атлетико»

«Атлетико» не проигрывает 3 матча кряду

«Матрасники» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Мальорки» частенько дает сбои.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидерам, да и оппонент не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 5.25