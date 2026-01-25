Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился впечатлениями о победе команды над «Вильярреалом» в матче 21-го тура Ла Лиги, который завершился со счетом 2:0.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Мы продемонстрировали, что являемся сильной и сплоченной командой, но нам есть куда стремиться. У нас было мало времени на тренировки из-за необходимости восстановления. Эта команда движется вперед, и я считаю, что мы можем достичь еще большего», — отметил Арбелоа в интервью официальному сайту «Реала».

Альваро Арбелоа стал главным тренером «Реала» 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо, который покинул клуб. «Сливочные» лидируют в чемпионате Испании с 51 очком после 21 матча, опережая «Барселону» на два очка, у которой еще есть одна игра в запасе.