Нападающий «Депортиво Пасто» Йошан Валоис перебрался в «Ахмат».  Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Йошан Валоис
Йошан Валоис ФК «Ахмат»

«Форвард колумбийского клуба "Депортиво Пасто" Йошан Валоис перешёл в "Ахмат".  Стороны завершили технические аспекты трансфера, и нападающий прибыл в распоряжение клуба на сборах в Турции.

Цвета грозненской команды легионер будет защищать до лета 2029 года.  Йошану 21 год.  Он играет на позиции центрального нападающего.  В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов.  Валоис также является игроком молодёжной сборной Колумбии U23», — говорится в заявлении «Ахмата».

Напомним, что «Ахмат» имеет в своем активе 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.