Нападающий «Депортиво Пасто» Йошан Валоис перебрался в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

Йошан Валоис ФК «Ахмат»

«Форвард колумбийского клуба "Депортиво Пасто" Йошан Валоис перешёл в "Ахмат". Стороны завершили технические аспекты трансфера, и нападающий прибыл в распоряжение клуба на сборах в Турции.

Цвета грозненской команды легионер будет защищать до лета 2029 года. Йошану 21 год. Он играет на позиции центрального нападающего. В 2025 году в 19 матчах чемпионата Колумбии форвард забил 10 голов. Валоис также является игроком молодёжной сборной Колумбии U23», — говорится в заявлении «Ахмата».

Напомним, что «Ахмат» имеет в своем активе 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.