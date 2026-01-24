Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Юрий Семин globallookpress.com

«Основной ответ на неудачи Арсена у него самого. Наверное, разные нагрузки, более жёсткие матчи. Может быть, в какой-то период не выдерживали мышцы. Я думаю, что ему не стоит спешить, если есть такая возможность. У Арсена ещё есть шанс. К нему хорошее отношение в "Реале Сосьедад", ему всегда давали игровое время. Он знает о своих проблемах. Может быть, стоит предпринять больше усилий и принципиальности. Я бы ещё попробовал. У него есть контракт с клубом, отношения к нему замечательное. Не вижу особых причин, чтобы ему нужно было уходить. У него есть контракт», — приводит слова Семина «Чемпионат».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.

Ранее появилась информация, что Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» уже в зимнее трансферное окно.