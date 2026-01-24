Спортивное руководство «Барселоны» решило не подписывать центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Sport.es.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

Каталонский клуб признал, что немецкий футболист обладает рядом полезных качеств, но его скорость не соответствует требованиям главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. В связи с этим «Барселона» не будет участвовать в борьбе за подписание 26-летнего защитника с другими клубами.

В текущем сезоне Шлоттербек сыграл 22 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его контракт с «Боруссией» действует до лета 2027 года.