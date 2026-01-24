Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:3).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Когда ты проигрываешь в добавленное время после того, как отыгрался с 0:2, это действительно жестоко.

В первом тайме лишь в течение 5 или 10 минут у нас не было полного контроля. Мы подолгу контролировали игру в первом и втором тайме.

Я чувствовал, что если мы отыграем один мяч, то сможем сравнять. Мы были рядом, создавали многообещающие моменты. Во втором тайме — полное доминирование. Будет справедливо отметить, что игра была более открытой в последние 10 минут, я видел, что мои футболисты подустали, потому что после предыдущего матча прошло всего два дня. Наверное, это были лучшие 10 минут в исполнении соперника.

Я видел, как Фримпонг чуть ли не валился с ног от усталости перед тем, как мы его заменили. Когда все время играют те же футболисты, некоторые из них могут уставать, особенно в матче против интенсивно действующего соперника, такого как Борнмут», — сказал Слот NBC Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке «мерсисайдцы» сыграют против «Карабаха» 28-го января в Лиге чемпионов.