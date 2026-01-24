В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лорьян» на выезде переиграл «Ренн» со счетом 2:0.
На 3-й минуте встречи счет открыл Жан-Виктор Макенго, а на 77-й минуте окончательный результат на табло установил Пабло Пажи.
Результат матча
РеннРенн0:2ЛорьянЛорьян
0:1 Жан-Виктор Макенго 3' 0:2 Пабло Пажи 77'
Ренн: Брис Самба, Алиду Сейду, Жереми Жаке, Лилиан Брассье, Пшемыслав Франковски (Людовик Блас 60'), Валентин Ронжье, Джауи Сиссе (Муса Аль-Тамари 60'), Махди Камара (Себастьян Шиманьски 77'), Кентен Мерлен, Брил Эмболо (Elias Legendre 82'), Эстебан Леполь (Мохамед Кадер Мейте 60')
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Арсен Куасси, Ноа Кадиу, Игор Силва (Самбу Сумано 75'), Монтассар Тальби, Карим Дерман, Жан-Виктор Макенго (Артур Авом 63'), Лоран Абергель, Тео Ле Бри, Бамо Мейте, Бамба Дьенг (Натаниэль Аджей 75')
Жёлтые карточки: Эстебан Леполь 19' (Ренн), Валентин Ронжье 32' (Ренн)
«Лорьян» смог набрать 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Лиге 1. «Ренн» с 31 баллом идет шестым.