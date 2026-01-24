«Лорьян» смог набрать 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Лиге 1. «Ренн» с 31 баллом идет шестым.

На 3-й минуте встречи счет открыл Жан-Виктор Макенго , а на 77-й минуте окончательный результат на табло установил Пабло Пажи .

В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лорьян» на выезде переиграл «Ренн» со счетом 2:0.

1.97

