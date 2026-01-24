В матче 19-го тура чемпионата Франции «Лорьян» на выезде переиграл «Ренн» со счетом 2:0.

«Лорьян»
«Лорьян» globallookpress.com

На 3-й минуте встречи счет открыл Жан-Виктор Макенго, а на 77-й минуте окончательный результат на табло установил Пабло Пажи.

Результат матча

РеннРеннРенн0:2ЛорьянЛорьянЛорьян
0:1 Жан-Виктор Макенго 3' 0:2 Пабло Пажи 77'
Ренн:  Брис Самба,  Алиду Сейду,  Жереми Жаке,  Лилиан Брассье,  Пшемыслав Франковски (Людовик Блас 60'),  Валентин Ронжье,  Джауи Сиссе (Муса Аль-Тамари 60'),  Махди Камара (Себастьян Шиманьски 77'),  Кентен Мерлен,  Брил Эмболо (Elias Legendre 82'),  Эстебан Леполь (Мохамед Кадер Мейте 60')
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Арсен Куасси,  Ноа Кадиу,  Игор Силва (Самбу Сумано 75'),  Монтассар Тальби,  Карим Дерман,  Жан-Виктор Макенго (Артур Авом 63'),  Лоран Абергель,  Тео Ле Бри,  Бамо Мейте,  Бамба Дьенг (Натаниэль Аджей 75')
Жёлтые карточки:  Эстебан Леполь 19' (Ренн),  Валентин Ронжье 32' (Ренн)

«Лорьян» смог набрать 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Лиге 1.  «Ренн» с 31 баллом идет шестым.