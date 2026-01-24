В матче 19-го тура Лиги 1 Франции «Гавр» примет «Монако». Встреча состоится 24 января в 21:00 мск на стадионе «Океан».

«Гавр» смог немного набрать высоту после ничьи с «Ренном» и победой над «Анже». Сейчас клуб находится в 7 очках от зоны вылета. «Монако» забуксовал в середине турнирной таблицы. После четырех поражений подряд «монегаски» имеют 23 очка и пока не претендуют на место в зоне еврокубков.

Гости отчаянно нуждаются в победе. Последние результаты команды в Лиге 1 вызывают — это не то, на что рассчитывало руководство и болельщики. Смогут ли «монегаски» прервать серию неудач и начать набирать очки?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.27.

Коэффициенты букмекеров: 4.20 на победу «Гавра», 3.90 на ничью, 1.80 на победу «Монако».

Прогноз ИИ: победа «Монако» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Гавр» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

