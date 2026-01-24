Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:3).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Чертовски обидно пропускать решающий мяч буквально за несколько секунд до финального свистка.  Нет, "Борнмут" победил абсолютно заслуженно.  Играя без травмированных Таверньера, Клюйверта, Брукса, Солера, Адамса и Доука, хозяева проявили сумасшедшую волю к победе.  Именно эта составляющая стала первопричиной успеха "вишен".  И всё равно обидно.  Независимо — "Ливерпуль" это или какая-то другая команда.

"Ливерпуль" выглядел уставшим.  Бился, старался поддерживать высокий темп, предложенный Ираолой.  Но… Сил явно не хватило.  Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям, однако видно было, что они действуют на "ободах", стиснув зубы, бьются из последних сил и — побеждают!

Прямо в точности как в "Повести о настоящем человеке".  На одной лодке матросы сдаются на милость стихии, и их разбивает о скалы.  Другие гребут, гребут, гребут!  И спасаются.  Это про сегодняшний "Борнмут"!  Никогда не сдавайся!  » — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю баллами в активе.  «Борнмут» располагается на 13-й строчке с 30-ю баллами.