Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:3).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Чертовски обидно пропускать решающий мяч буквально за несколько секунд до финального свистка. Нет, "Борнмут" победил абсолютно заслуженно. Играя без травмированных Таверньера, Клюйверта, Брукса, Солера, Адамса и Доука, хозяева проявили сумасшедшую волю к победе. Именно эта составляющая стала первопричиной успеха "вишен". И всё равно обидно. Независимо — "Ливерпуль" это или какая-то другая команда.

"Ливерпуль" выглядел уставшим. Бился, старался поддерживать высокий темп, предложенный Ираолой. Но… Сил явно не хватило. Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям, однако видно было, что они действуют на "ободах", стиснув зубы, бьются из последних сил и — побеждают!

Прямо в точности как в "Повести о настоящем человеке". На одной лодке матросы сдаются на милость стихии, и их разбивает о скалы. Другие гребут, гребут, гребут! И спасаются. Это про сегодняшний "Борнмут"! Никогда не сдавайся! » — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 36-ю баллами в активе. «Борнмут» располагается на 13-й строчке с 30-ю баллами.