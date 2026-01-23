Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своем восстановлении после травмы.

Джон Кордоба globallookpress.com

Честно говоря, я сам такого не ожидал. Повреждение застало меня врасплох. Я «сейчас сделал МРТ. Оказалось, что мне нужно ещё около 10 дней, чтобы полностью восстановиться и начать тренироваться с командой. Буду настраиваться на хорошую работу, думать о первом домашнем матче», — отметил Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара».

В текущем сезоне РПЛ Джон Кордоба принял учатсие в 16 матчах, в которых забил восемь голов.