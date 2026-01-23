Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о планах команды на зимнее трансферное окно.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Есть игроки, которыми интересуются. Речь о 3-4 футболистах. Но мы надеемся, что в это трансферное окно ни с кем не попрощаемся и сможем кого-нибудь приобрести. Есть позиции, которые нам нужно укомплектовать с учетом новой схемы. В частности, необходим фланговый атакующий игрок — вингер. Мы ищем.

Евсеев? Вадим Валентинович знает, что делать. Я ни с кем не хочу его сравнивать. Это тренер со своим видением. Мы его полностью поддерживаем в его творческой работе. Ребятам нравится то, чего он от них требует. Уверен, на поле у нас будет получаться, — приводит слова Газизова пресс-служба "Динамо".

"Динамо" по итогам первой части сезона набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.