Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал использование некоторых футболистов не на своих позициях.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Футболисты готовы помогать. Они ставят команду выше себя. Вот что я хочу видеть: преданных своему делу игроков, готовых играть на команду. Они универсальны и невероятно способны. У них есть талант, который позволяет им играть на любой позиции.

Я стараюсь помогать игрокам. Не могу говорить о прошлом, о том, стали ли они счастливее или нет. Они готовы работать, приняли меня с распростертыми объятиями», — цитирует Арбелоа As.

Напомним, что «Реал» в настоящий момент идет на втором месте в турнирной таблице Примеры и на одно очко отстает от лидирующей «Барселоны».