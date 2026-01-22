Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с российским полузащитником Арсеном Захаряном в «Реал Сосьедаде».

Арсен Захарян globallookpress.com

«В клубе есть специалисты, которые говорят, что нужно делать чтобы было меньше травм. Наверное, нужно индивидуально подойти к тренировочной программе. В любом случае, Арсену желаю удачи. Не согласен, что надо уходить в аренду. Чем это может помочь? Не вижу даже смысла на эту тему говорить. Клуб прекрасно относится к Арсену, очень терпеливо, дают ему возможность восстанавливаться и верят в него», — цитирует Семина «Матч ТВ».

В текущем сезоне россиянин провел 16 матчей за команду из Сан-Себастьяна во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.