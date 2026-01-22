Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Я не понимаю причины. Рашид профессионально и хорошо отработал свой период. Команда стабилизировалась в РПЛ, стала узнаваема. Игроки становились лучше, поэтому он хорошо отработал в клубе. Не знаю, как перспективы будут с Артигой, сложно сказать. Команда очень сбалансированная, можно сказать, со своими принципами игры», — цитирует Семина «Матч ТВ».

«Рубин» по итогам первой части сезона занял седьмое место в РПЛ, набрав 23 очка за 18 встреч.

Новым главным тренером казанского клуба стал испанец Франк Артига.