Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном трансфере полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

Владислав Саусь
Владислав Саусь globallookpress.com

«Для игрока переход в стан одной из ведущих команд нашей страны очень значим.  Хороший переход со знаком плюс.  А вот что касается "Спартака", то не знаю, как его будут использовать в клубе.  Команде фланговый игрок необходим, но нет уверенности, что Саусю будут использовать на сто процентов.  Будет ли он сидеть на скамейке?  Примерно так я и высказался.  Но не думаю, что он будет сидеть.  Из ротации можно и завоевать место в основном составе.  Не знаю, будет ли у него такой шанс или, может быть, его сразу будут готовить к основе.  Нет ли опасения, что Саусь — игрок именно под Талалаева?  Нет-нет!  Он очень быстро вырос в качественного игрока, играет стабильно, обладает всеми необходимыми качествами.  Талалаев подготовил хорошего игрока для "Спартака", — цитирует Непомнящего "Советский спорт".

22-летний Саусь в нынешнем сезоне отыграл 19 матчей в чемпионате России и Кубке страны, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.