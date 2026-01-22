Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном трансфере полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

Владислав Саусь globallookpress.com

«Для игрока переход в стан одной из ведущих команд нашей страны очень значим. Хороший переход со знаком плюс. А вот что касается "Спартака", то не знаю, как его будут использовать в клубе. Команде фланговый игрок необходим, но нет уверенности, что Саусю будут использовать на сто процентов. Будет ли он сидеть на скамейке? Примерно так я и высказался. Но не думаю, что он будет сидеть. Из ротации можно и завоевать место в основном составе. Не знаю, будет ли у него такой шанс или, может быть, его сразу будут готовить к основе. Нет ли опасения, что Саусь — игрок именно под Талалаева? Нет-нет! Он очень быстро вырос в качественного игрока, играет стабильно, обладает всеми необходимыми качествами. Талалаев подготовил хорошего игрока для "Спартака", — цитирует Непомнящего "Советский спорт".

22-летний Саусь в нынешнем сезоне отыграл 19 матчей в чемпионате России и Кубке страны, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.