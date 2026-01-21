Испанский специалист Хаби Алонсо может стать новым главным тренером «Ливерпуля», в котором провел несколько сезонов в качестве футболиста.

Хаби Алонсо globallookpress.com

По данным издания Indykaila News, 44-летний наставник считает, что английская команда имеет сильный состав и из этого набора футболистов можно создать клуб, который будет бороться за победы во всех турнирах.

Хаби Алонсо известен по работе с немецким «Байером», который привел к победе в Бундеслиге, и мадридском «Реале», в котором проработал всего полгода и ушел оттуда в январе 2025 года.

За «Ливерпуль» Хаби Алонсо играл с 2014 по 2019 год, выиграл с ним Лигу чемпионов в сезоне 2004/05.