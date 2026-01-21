Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре мерсисайдской команды.

Арне Слот globallookpress.com

«Невозможно играть в атакующий футбол, владея мячом столько, сколько это делаем мы. Иногда такое владение является недостатком, потому что люди ожидают от тебя большего.

Но в тот момент, когда ты теряешь мяч, нужно очень высоко прессинговать, потому что при обороне низким блоком ты будешь играть без мяча.

Все знают, что нам нужно, чтобы сделать следующий шаг в этой переходной фазе, но иногда нужно немного терпения», — цитирует Слота TNT Sports.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.