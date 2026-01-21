Экс-защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Я говорил перед сезоном, что есть большие сомнения и вопросы. "Локомотив" всегда боролся за тройку и шёл в зоне лидеров, но мои ожидания чуть не срослись. "Локомотив" приятно удивил. По составу есть российский костяк из относительно молодых футболистов. Были хорошие усиления: Руденко, Пруцев, Бакаев. Заиграл Воробьёв. Это люди, которые делают результат.

Если бороться за чемпионство при сегодняшней игре "Локомотива", должны быть качественные легионеры, как в своё время Чорлука или сейчас Барко, Маркиньос, Вендел, Кордоба. Понимаю, если бы у соперников было то же самое, но в тех же "Зените", "Краснодаре" или "Спартаке" легионеры делают погоду. Очень качественные футболисты, отвечающие за результат. Меня радует акцент на российских игроках, но если брать борьбу за чемпионство, нужны точечные усиления легионерами», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

В настоящий момент «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.