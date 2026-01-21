В 7-м туре Лиги чемпионов состоится матч «Карабаха» и «Айнтрахта». Команды сыграют 21 января в 20:45 мск.
«Карабах» с 7 баллами находится на 25-й позиции. Сегодня в случае победы клуб поднимется в зону плей-офф, поэтому у хозяев сильная мотивация. При этом уже 4 тура они не могут победить, в трех из них у команды были поражения. В прошлый раз «Карабах» проиграл «Аяксу» 2:4.
«Айнтрахт» с 4 баллами на счету находится на 33-й строчке. За 2 тура до конца этапа лиги «орлы» имеют шансы на плей-офф, но для этого им нужно побеждать, чего они не делали 5 туров подряд. В прошлом матче гости проиграли 1:2 «Барселоне».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт» за 2.14, на победу «Карабаха» они предлагают 3.15, на ничью можно поставить за 3.75.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Айнтрахта» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Карабах» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.