В 7-м туре Лиги чемпионов состоится матч «Карабаха» и «Айнтрахта». Команды сыграют 21 января в 20:45 мск.

«Карабах» с 7 баллами находится на 25-й позиции. Сегодня в случае победы клуб поднимется в зону плей-офф, поэтому у хозяев сильная мотивация. При этом уже 4 тура они не могут победить, в трех из них у команды были поражения. В прошлый раз «Карабах» проиграл «Аяксу» 2:4.

«Айнтрахт» с 4 баллами на счету находится на 33-й строчке. За 2 тура до конца этапа лиги «орлы» имеют шансы на плей-офф, но для этого им нужно побеждать, чего они не делали 5 туров подряд. В прошлом матче гости проиграли 1:2 «Барселоне».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры считают фаворитом «Айнтрахт» за 2.14, на победу «Карабаха» они предлагают 3.15, на ничью можно поставить за 3.75.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Айнтрахта» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Карабах» — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.