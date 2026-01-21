«Ньюкасл» и ПСВ сыграют в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Игра состоится 21 января на «Сент-Джеймс Парк», начало в 23:00 мск.

«Ньюкасл» и ПСВ не обеспечили себе место в плей-офф. «Сороки» с 10 баллами занимают 13-е место, а «крестьяне» с 8 очками идут на 21-й позиции. «Ньюкасл» в прошлом туре сыграл 2:2 с «Байером», ПСВ со счетом 2:3 уступил мадридскому «Атлетико».

В этом сезоне ПСВ ни разу не проиграл на выезде. На данный момент команда выиграла 7 матчей подряд. Смогут ли «сороки» прервать эту серию гостей?

