«Ньюкасл» и ПСВ сыграют в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Игра состоится 21 января на «Сент-Джеймс Парк», начало в 23:00 мск.
«Ньюкасл» и ПСВ не обеспечили себе место в плей-офф. «Сороки» с 10 баллами занимают 13-е место, а «крестьяне» с 8 очками идут на 21-й позиции. «Ньюкасл» в прошлом туре сыграл 2:2 с «Байером», ПСВ со счетом 2:3 уступил мадридскому «Атлетико».
В этом сезоне ПСВ ни разу не проиграл на выезде. На данный момент команда выиграла 7 матчей подряд. Смогут ли «сороки» прервать эту серию гостей?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.
- Букмекеры дают 1.29 на победу «Ньюкасла», 8.60 — на победу ПСВ, на ничью они предлагают 6.20.
- Искусственный интеллект в своем прогнозе сделал ставку на победу «Ньюкасла» со счетом 3:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — ПСВ смотрите на LiveCup.Run.
