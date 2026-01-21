Нападающий Жан-Филипп Матета решил не продлевать контракт с лондонским «Кристал Пэлас».

По информации Бена Джейкобса, 28-летний форвард сборной Франции уведомил клуб о своем желании покинуть команду в зимнее трансферное окно. Матета не намерен продлевать действующее соглашение.

Французский игрок хотел перейти в «Ювентус», но итальянская сторона предложила ему лишь аренду с обязательным выкупом при выполнении определенных условий. Это не устроило «Пэлас».

Сейчас на Матету претендует «Астон Вилла», которая также заинтересована в трансфере Тэмми Абрахама. «Кристал Пэлас», в свою очередь, оценивает своего форварда в 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Жан-Филипп забил уже восемь голов в 22 матчах. Контракт форварда с «Кристал Пэлас» действует до 30 июня 2027 года.