Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно высказался о критике в свой адрес со стороны фанатов и экспертов.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

«Я это понимаю. С детства мне и повезло, и не повезло с тем, что обо мне постоянно говорили. Меня могли называть новым Месси или катастрофой и худшим приобретением в истории "Реала".

Я не верю, что я Месси, и я никогда им не стану, но я также не верю, что я худшее приобретение в истории "Реала".

Я упорно работаю, чтобы быть в хорошей форме и быть лучшей версией себя. Злая критика причиняет боль, но мы в футбольной элите, здесь так и работает», — цитирует Мастантуоно Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний Мастантуоно провел 12 матчей, в которых забил один мяч.