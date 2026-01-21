Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о возможном усилении самарской команды этой зимой.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Думаю, завтра мы уже объявим нашего новичка. Я просил этого футболиста, руководство пошло мне на встречу.

Нам надо еще три игрока, которые обязательно бы пополнили наш состав именно в линии нападения. Мы единственный клуб в РПЛ, который большую часть чемпионата сыграл без центрального форварда. У нас есть молодой футболист Владимир Игнатенко, но ему еще нужно время, чтобы он стал основополагающем игроком.

Сейчас в этом направлении работу ведем, я думаю нам удастся и там (в линии нападения) заполучить игроков.

Правый защитник? Он у нас уже находится несколько дней. И завтра мы уже официально объявим», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Первую часть сезона «Крылья Советов» завершили на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Возобновление сезона в чемпионате России запланировано на конец февраля.