Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Себастьян Поконьоли globallookpress.com

«Меня больше всего беспокоит решение наших проблем. Нам предстоит провести отличный матч, чтобы иметь варианты. "Мадрид" — всегда отличная команда, она поставит нас в трудное положение. Чтобы заставить их усомниться, нам придется все сделать правильно. Мы не думаем о том, хороший ли у них период или плохой

"Мадрид" играет дома, и он захочет вести игру. Но это не изменит нашу игровую философию. Я никогда не говорил, что мы будем защищаться, я буду верен философии "Монако". Мы должны быть хороши без мяча, но не собираемся отказываться от своего стиля», — цитирует Поконьоли Marca.

Матч «Реал» — «Монако» состоится во вторник, 20 января. Начало игры запланировано на 23:00 мск.