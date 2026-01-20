В матче 21-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах проиграл «Комо» со счетом 0:3.

Нико Пас globallookpress.com

Счет был открыт уже на 2-й минуте усилиями Мартина Батурины. На 24-й минуте Нико Пас удвоил преимущество гостей, а на 49-й минуте тот же Пас поставил точку в игре.

Результат матча Лацио Рим 0:3 Комо Комо 0:1 Мартин Батурина 2' 0:2 Нико Пас 24' 0:3 Нико Пас 49' Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини ( Мануэль Лаццари 64' ), Адам Марушич, Реда Белахьяне, Данило Катальди ( Николо Ровелла 53' ), Кеннет Тейлор ( Фисайо Деле-Баширу 85' ), Маттиа Цаканьи, Маттео Канчелльери ( Тейянни Нослин 53' ), Петар Ратков ( Густав Исаксен 53' ) Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Иван Смолчич ( Стефан Пош 46' ), Мартин Батурина ( Мергим Войвода 74' ), Нико Пас ( Анастасиос Дувикас 81' ), Максимо Перроне, Максанс Какере ( Серхи Роберто 65' ), Хесус Родригес Карабальо ( Николас Кюн 81' ), Лукаш Да Кунья Жёлтые карточки: Маттиа Цаканьи 21', Алессио Романьоли 42', Данило Катальди 44', Лука Пеллегрини 58' — Иван Смолчич 22', Стефан Пош 75', Алекс Валле 89'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 3 Удары мимо 3 34 Владение мячом 66 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 14 Фолы 9

Благодаря победе «Комо» с 37 очками закрепился на шестой строчке в турнирной таблице. «Лацио» с 28 баллами идет девятым.