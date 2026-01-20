В матче 21-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах проиграл «Комо» со счетом 0:3.
Счет был открыт уже на 2-й минуте усилиями Мартина Батурины. На 24-й минуте Нико Пас удвоил преимущество гостей, а на 49-й минуте тот же Пас поставил точку в игре.
Результат матча
ЛациоРим0:3КомоКомо
0:1 Мартин Батурина 2' 0:2 Нико Пас 24' 0:3 Нико Пас 49'
Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Мануэль Лаццари 64'), Адам Марушич, Реда Белахьяне, Данило Катальди (Николо Ровелла 53'), Кеннет Тейлор (Фисайо Деле-Баширу 85'), Маттиа Цаканьи, Маттео Канчелльери (Тейянни Нослин 53'), Петар Ратков (Густав Исаксен 53')
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Иван Смолчич (Стефан Пош 46'), Мартин Батурина (Мергим Войвода 74'), Нико Пас (Анастасиос Дувикас 81'), Максимо Перроне, Максанс Какере (Серхи Роберто 65'), Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн 81'), Лукаш Да Кунья
Жёлтые карточки: Маттиа Цаканьи 21', Алессио Романьоли 42', Данило Катальди 44', Лука Пеллегрини 58' — Иван Смолчич 22', Стефан Пош 75', Алекс Валле 89'
Благодаря победе «Комо» с 37 очками закрепился на шестой строчке в турнирной таблице. «Лацио» с 28 баллами идет девятым.