«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.

Отметим, что «Манчестер Сити» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Родри на 62-й минуте.

В составе победителей дублем отметился Каспер Хог . Еще один точный удар на счету Йенса Хауге . Гол престижа за гостей смог забить Райан Шерки .

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» в родных стенах переиграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

