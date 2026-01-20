В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» в родных стенах переиграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1.
В составе победителей дублем отметился Каспер Хог. Еще один точный удар на счету Йенса Хауге. Гол престижа за гостей смог забить Райан Шерки.
Отметим, что «Манчестер Сити» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Родри на 62-й минуте.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё3:1Манчестер СитиМанчестер
1:0 Каспер Хёг 22' 2:0 Каспер Хёг 24' 3:0 Йенс Хёуге 58' 3:1 Райан Шерки 60'
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Исак Дюбвик Мяяття 82'), Оле Дидрик Бломберг (Ульрик Салтнес 76'), Хокон Эвьен (Сондре Эукленн 76'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 76'), Йенс Хёуге
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс, Райан Шерки, Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Омар Мармуш 70'), Nico O'Reilly, Max Alleyne
Жёлтая карточка: Родриго Эрнандес 61' (Манчестер Сити)
Красная карточка: Родриго Эрнандес 62' (Манчестер Сити)
«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.