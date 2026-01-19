Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал 3 европейские лиги, в которых может работать экс-тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«В Германии он уже работал. Есть ещё чемпионаты Испании и Италии. Вот эти три лиги, где он спокойно может работать. На данный момент ему нужно немножко перезагрузить себя психологически.

Ему лучше возглавить клуб, который борется за Лигу чемпионов, но не за чемпионство», — сказал Семшов «Матч ТВ».

Напомним, что Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала» по ходу нынешнего сезона. Альваро Арбелоа занял место испанца в стане «сливочных».