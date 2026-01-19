19 января в Риме состоится последний матч 21-го тура Серии А, в котором «Лацио» будет принимать «Комо». Игра начнется в 22:45 мск.

После 4 туров без побед «Лацио» наконец-то выиграл. В прошлом туре «римляне» минимально победили «Верону» на ее поле. Это позволило хозяевам набрать 28 очков и подняться на 9-е место.

«Комо» несмотря на поражение «Милану» остался в зоне еврокубков. Перед этим команда сыграла вничью с «Болоньей». На выезде гости имеют 2 победы подряд, так как ранее они разгромили «Лечче» и «Пизу». Очередная победа станет третьей подряд и пятой выездной в этом сезоне для подопечных Сеска Фабрегаса.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Трансляция матча

