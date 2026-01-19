«Брайтон» и «Борнмут» встретятся в последнем матче 22-го тура АПЛ. Он состоится 19 января на стадионе «Амекс», начало в 23:00 мск.

«Брайтон» не проигрывает уже 3 тура. Комнада набрада 29 очков. Последним результатом «чаек» стала ничья с «Ман Сити» (1:1). В целом дома клуб принимает неплохо. За 10 игр у хозяев одно поражение и 5 побед. Последний домашний результат — победа 2:0 над «Бернли».

«Борнмут» с 26 баллами. Клуб в прошлом туре обыграл «Тоттенхэм» 3:2, однако в целом «вишни» с неба звезд не хватают. На выезде команда Ираолы выступает с большим трудом. «Борнмут» выиграл только один матч в гостях из 10.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры предлагают такие котировки: 1.89 на победу «Брайтона», 4.00 на ничью, 3.70 на победу «Борнмута».

Искусственный интеллект предсказал «Брайтону» крупную победу со счетом 4:0.

