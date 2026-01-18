Пресс-атташе клуба «Реал Сосьедад», Йон Андер Мундуате, сообщил о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен Захарян globallookpress.com

По его словам, травма, полученная игроком, не является серьезной. Мундуате подтвердил, что Захарян восстановится и сможет принять участие в матче против «Сельты».

Ранее сообщалось, что у Захаряна возникли проблемы с левой ногой, из-за чего он не был включен в состав команды на игру 20-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

В текущем сезоне Арсен Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 12 матчей в чемпионате, но пока не отметился результативными действиями.