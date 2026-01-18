«Штутгарт» и «Унион» сойдутся в поединке 18-го тура Бундеслиги, который состоится 18 января в 17:30 мск.

«Штутгарт» выдал серию хороших результатов. «Автозаводцы» обыграли «Айнтрахт» и «Байер», а также разгромили «Вердер» и сыграли вничью с «Хоффенхаймом». По итогу сейчас команда находится на 5-й позиции с 32 очками на счету.

«Унион» не проигрывает уже 4 тура. Серию команда начала с победы над «Лейпцигом», после чего она обыграла «Кельн», сыграла вничью с «Майнцом» и «Аугсбургом». Сейчас «железные» имеют 23 очка и занимают 9-е место.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.58 на победу «Штутгарта», 5.60 на победу «Униона», 4.30 на ничью.

Прогноз ИИ: «Штутгарт» выиграет матч, счет составит 2:0 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Унион» смотрите на LiveCup.Run.

