«Штутгарт» и «Унион» сойдутся в поединке 18-го тура Бундеслиги, который состоится 18 января в 17:30 мск.
«Штутгарт» выдал серию хороших результатов. «Автозаводцы» обыграли «Айнтрахт» и «Байер», а также разгромили «Вердер» и сыграли вничью с «Хоффенхаймом». По итогу сейчас команда находится на 5-й позиции с 32 очками на счету.
«Унион» не проигрывает уже 4 тура. Серию команда начала с победы над «Лейпцигом», после чего она обыграла «Кельн», сыграла вничью с «Майнцом» и «Аугсбургом». Сейчас «железные» имеют 23 очка и занимают 9-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.58 на победу «Штутгарта», 5.60 на победу «Униона», 4.30 на ничью.
- Прогноз ИИ: «Штутгарт» выиграет матч, счет составит 2:0 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Унион» смотрите на LiveCup.Run.
