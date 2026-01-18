Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти считает, что его команда по делу уступила «Кальяри» в 21-м туре Серии А со счетом 0:1.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Считаю, "Кальяри" заслужил победу, потому что боролся за каждый мяч, сомкнул ряды и пытался контратаковать. Нам не хватило решительности в создании моментов, бывают такие матчи — двигаемся дальше.

Запасные игроки поддались суматошному характеру игры. Жегрова и Консейсао опускались в середину поля за мячом вместо того, чтобы оставаться выше, и оказались слишком далеко от опасных зон.

Затем Калюлю и Келли начали подключаться по флангам, но нет — они защитники и должны были защищаться. Мы можем пенять на это, игрокам следует оставаться в своих амплуа, но в целом мы провели свою игру, пресекая все попытки контратак. Было предначертано сложиться именно так, нет смысла лить слезы над пролитым молоком.

Нам нужно было проявлять больше решительности и лучше использовать свои шансы, но и штрафной удар, с которого они забили, был абсолютно ненужным, а они использовали этот момент. Возможно, в следующий раз удача повернется к нам лицом, но в этом нет ничего необычного.

Наш долг — быть дотошными к себе и работать над мельчайшими деталями, ведь именно они могут быть решающими для результата. Такова наша профессия», — сказал после игры Спаллетти Sky Sport.

Туринский клуб после 21-го тура располагается на 4-й строчке в таблице Серии А.