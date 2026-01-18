Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о трансферном бане команды из Ростова-на-Дону.

«Долг перед "Пеньяролем" действительно тянется у нас с 2024 года. Две трети мы выплатили. Осталась фактически одна треть. Думаю, в ближайшее время мы денежные средства изыщем, погасим долг и бан снимут. Как только мы погасим долг, автоматически все разблокируется», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

Напомним, ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон.

Дончане завершили первую часть сезона в РПЛ, набрав 21 балл за 18 туров. «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице.