Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«В этом году "Зенит" станет чемпионом. У них вроде юбилей, да? "Краснодар" будет бороться с ними, но не дотянут. "Локомотив" не рассматриваю. Начали они хорошо, но молодёжь у них нестабильная. ЦСКА может побороться, но скорее за второе-третье место», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар». На второй строчке располагается «Зенит», третьим идет «Локомотив».