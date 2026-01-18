Стала известна сумму, которую просит французский «Ренн» от «Челси» за переход центрального защитника Жереми Жаке.

Жереми Жаке globallookpress.com

«Челси» готов на все ради Жаке. Представители «Челси» встречались с «Ренном». Они даже встретились лично. В пятницу они отравятся во Францию снова. «Ренн» хочет получить рекордную для клуба сумму — что-то в районе € 65 млн. «Челси» пока не готов потратить такие деньги, но переговоры продолжаются.

Игрок хочет перейти в «Челси». Жереми Жаке готов. Так что личные условия не являются проблемой, контракт готов. «Челси» хочет заполучить этого талантливого француза в январское трансферное окно в качестве нового центрального защитника для Лиама Росеньора«, — сказал главный европейский инсайдер Фабрицио Романо на канале YouTube.

20-летний защитник является воспитанником "Ренна" и сейчас на Transfermarkt оценивается в 20 млн евро. Он может стать первым приобретением "Челси" при Лиаме Росеньоре.