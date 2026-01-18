«Интер» интересуется 20-летним атакующим полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером. Итальянский клуб планирует сделать его звездным приобретением в ближайшее лето. Об этом сообщил журналист Экрем Конур.

Арда Гюлер globallookpress.com

По данным источника, турецкий футболист сосредоточен на выступлениях за «Реал» и стремится закрепиться в основном составе. Зимой «Арсенал» пытался договориться о его переходе, но Гюлер решил остаться в испанском клубе.

В текущем сезоне Арда Гюлер принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав десять результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2029 года.