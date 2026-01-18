Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный переход нападающего «красно-белых» Маркиньоса в «Црвену Звезду».

Маркиньос — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Это пока слухи. Конечно, возможный уход Маркиньоса будет потерей для "Спартака". И отдавать его нельзя, он в расцвете сил. Станкович знает его потенциал.

Маркиньос — один из самых перспективных футболистов в составе "Спартака". Надо его сохранять для команды», — сказал Гладилин Чемпионату.

Ранее стало известно, какую зарплату предлагает «Црвена Звезда» Маркиньосу.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.