Футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал вероятность отставки главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка. В субботу, 17 января, «шпоры» проиграли «Вест Хэму» со счетом 1:2 в 22-м туре английской Премьер-лиги.

Томас Франк globallookpress.com

После поражения руководство «Тоттенхэма» попыталось продемонстрировать свою поддержку Франку, пригласив на этой неделе Джона Хейтингу, который ранее работал помощником Арне Слота в «Ливерпуле», в тренерский штаб. Это решение было направлено на укрепление команды и выражение поддержки через совместное фото c Франком.

Однако в выходные «Тоттенхэм» вновь потерпел поражение, что значительно ослабило позиции Франка в клубе. Как отмечает Романо, его будущее в команде сейчас находится под большим вопросом. «Тоттенхэм» идет на 14-й строчке в АПЛ с 27 баллами.