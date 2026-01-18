По данным Bild, «Айнтрахт» из Франкфурта рассматривает возможность пригласить на должность главного тренера Хаби Алонсо, который ранее работал в мадридском «Реале» и леверкузенском «Байере».

Хаби Алонсо globallookpress.com

Маркус Креше, спортивный директор «Айнтрахта», планирует встретиться с испанским специалистом для обсуждения возможного сотрудничества. Однако Алонсо может предпочесть дождаться предложения от более престижного клуба, прежде чем принять решение.

С 2022 по 2025 год Хаби Алонсо тренировал «Байер», под его руководством команда завоевала чемпионский титул Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Летом прошлого года он был назначен главным тренером «Реала», но покинул пост 12 января.