Винисиус Жуниор, бразильский нападающий мадридского «Реала», выражал недовольство методами работы бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо.
В социальной сети X издание The Touchline напомнило о первой тренировке под руководством Алонсо. Винисиус тогда отметил, что она была «очень интенсивной».
Спустя несколько месяцев стало известно, что Винисиус и другие игроки «Реала» не разделяли подход Алонсо к тренировкам и считали их слишком изматывающими.
Хаби Алонсо ушел из клуба после поражения в Суперкубке Испании, где «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3. На его место назначили Альваро Арбелоа, который ранее выступал за «Реал».