Винисиус Жуниор, бразильский нападающий мадридского «Реала», выражал недовольство методами работы бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В социальной сети X издание The Touchline напомнило о первой тренировке под руководством Алонсо. Винисиус тогда отметил, что она была «очень интенсивной».

Спустя несколько месяцев стало известно, что Винисиус и другие игроки «Реала» не разделяли подход Алонсо к тренировкам и считали их слишком изматывающими.

Хаби Алонсо ушел из клуба после поражения в Суперкубке Испании, где «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3. На его место назначили Альваро Арбелоа, который ранее выступал за «Реал».