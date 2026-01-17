В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Леванте». Встреча состоится 17 января в 16:00 мск.

После двух чувствительных поражений и смены тренера «Реал» очень нуждается в положительном результате. Напомним, что «сливочные» проиграли в Суперкубке «Барселоне», после чего был уволен Хаби Алонсо. Пришедший на его место Альваро Арбелоа вместе с командой вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете». Таким образом, сегодня на «галактикос» будет оказываться высокое давление за результат.

От «Леванте» в этой игре ничего не ждут. Клуб является одним из аутсайдеров турнира. Гости не проигрывают уже три тура, так что даже ничья вполне их устроит. Однако прошлый выезд закончился для «Леванте» разгромом 6:0. Есть ли шанс у андердога?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.19 и 15.0, на ничью они дают 8.40.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Реала» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Леванте» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.