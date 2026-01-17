Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о новичках команды Дмитрии Баринове и Лусиано Гонду.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

Напомним, что в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел в стан армейцев из «Локомотива», а Лусиано Гонду — из «Зенита».

«Футбольный язык — один. Новички хорошо влились в коллектив. Баринова знаю давно, с Лусиано тоже общаемся.

Думаю, что Баринову нужно какое‑то время, чтобы привыкнуть к остальным ребятам. Думаю, что это займет не очень много времени», — сказал Обляков «Матч ТВ».

ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе после 18-и туров.