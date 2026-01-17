Мюнхенская «Бавария» пристально следит за развитием 17-летнего полузащитника «Црвены Звезды» Василия Костова, которого уже сравнивают с хавбеком «Барселоны» Педри.

Василие Костов globallookpress.com

По информации от Goal, мюнхенский клуб сделал предложение сербскому коллективу, но сумма трансфера не разглашается. Также интерес к игроку проявляют «Арсенал» и «Барселона».

Костов впервые привлек внимание топ-клубов в прошлом году, забив эффектный пенальти в матче против «Барселоны» в Юношеской лиге УЕФА. В апреле он дебютировал в составе основной команды и закрепился в стартовом составе на текущий сезон.

На счету 17-летнего футболиста шесть голов и пять результативных передач в 23 матчах. «Црвена Звезда» не планирует расставаться с Костовым, которому исполнится 18 лет только в мае.