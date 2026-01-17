«Хоффенхайм» дома обыграл «Байер» в матче 18-го тура Бундеслиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил Вутер Бюргер на 9-й минуте встречи.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм1:0БайерЛеверкузен
1:0 Ваутер Бюргер 9'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Робин Гранач, Альбиан Хайдари, Бернардо, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Александер Прасс (Макс Мёрштедт 79'), Андрей Крамарич (Валентен Жендрей 79'), Фисник Аслани (Гриша Прёмель 69'), Тим Лемперте (Ила Бебу 90')
Байер: Марк Флеккен (Янис Бласвих 60'), Алехандро Гримальдо, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эсекиэль Фернандес (Ибрахим Маца 46'), Алейш Гарсия, Артур (Кристиан Мишель Кофане 46'), Роберт Андрих, Патрик Шик, Малик Тилльман, Эрнест Поку (Нейтан Телла 74')
Жёлтые карточки: Ваутер Бюргер 48', Робин Гранач 62' — Джарелл Куанса 84'
«Хоффенхайм» поднялся на 3-е место в Бундеслиге, набрав 33 очка. «Байер» (29) — шестой.