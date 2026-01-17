Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Санкт-Паули» (3:2) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев голы записали на свой счет Юлиан Брандт на 45+1-й минуте и Карим Адейеми на 54-й минуте.
В составе «Санкт-Паули» отличились Джеймс Сэндс на 62-й минуте и Рики-Джейд Джонс на 73-й минуте.
Уже на 90+5-й минуте абритр назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан реализовал одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд3:2Санкт-ПаулиГамбург
1:0 Юлиан Брандт 45+1' 2:0 Карим Адейеми 54' 2:1 Джеймс Сэндс 62' 2:2 Рики-Джейд Джонс 73' 3:2 Эмре Джан 90+5' пен.
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту 71'), Даниэль Свенссон, Эмре Джан, Феликс Нмеча (Салих Озкан 84'), Карим Адейеми (Серу Гирасси 71'), Джоб Беллингем, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 83'), Фабиу Силва (Максимилиан Байер 71')
Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка (Луис Оппи 64'), Аркадиуш Пырка, Карол Метс, Хауке Валь, Адам Дзвигала (Рики-Джейд Джонс 64'), Матиас Перейра Лаж, Джоэл Чима Фудзит, Эрик Смит, Джеймс Сэндс, Мартин Каарс (Tomoya Ando 64')
Жёлтые карточки: Нико Шлоттербек 16', Карим Адейеми 43', Джоб Беллингем 69' — Эрик Смит 38'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 39-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на последней 18-й позиции с 12-ю баллами.