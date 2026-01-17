После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 39-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на последней 18-й позиции с 12-ю баллами.

Уже на 90+5-й минуте абритр назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан реализовал одиннадцатиметровый удар.

В составе «Санкт-Паули» отличились Джеймс Сэндс на 62-й минуте и Рики-Джейд Джонс на 73-й минуте.

У хозяев голы записали на свой счет Юлиан Брандт на 45+1-й минуте и Карим Адейеми на 54-й минуте.

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Санкт-Паули» (3:2) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

