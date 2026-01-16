Экс-защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал назначения Юрия Жиркова и Романа Шаронова в тренерский штаб Ролана Гусева.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» globallookpress.com

«Гусев точно знает, чем ему могут помочь Шаронов и Жирков. О Жиркове как о тренере тяжело говорить, потому что у него не было работы вообще ни на каком уровне, хоть и есть определенная лицензия. Я думаю, что его роль будет похожа на работу Ролана Гусева, когда того приглашали в штаб к Марцелу Личке. Он будет мостиком между футболистами и главным тренером. Благодаря своему статусу будет мотивировать игроков в тяжелых ситуациях.

Шаронов имеет лицензию Pro, работал в разных лигах, то есть у него уже определенный опыт есть. Гусев ему доверяет, и они имеют схожие взгляды на футбол», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

После 18 туров «Динамо» с 21 баллом занимает 10‑е место в турнирной таблице РПЛ.