Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген, защищающий ворота «Барселоны» с 2014 года, в ближайшее время перейдет в «Жирону» на правах аренды.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Клубы находятся на финальной стадии переговоров по сделке, о чем сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. За время выступлений за «Барселону» тер Штеген провел 423 матча во всех турнирах, из которых 176 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2028 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет € 7 млн.