Переход центрального защитника «Ботафого», Давида Рикардо, в московский клуб «Динамо» находится под угрозой.

Давид Рикардо globallookpress.com

Ранее стороны достигли договоренности о сумме трансфера в размере 6,5 миллиона евро, но сделка была приостановлена из-за разногласий по поводу личных условий игрока и его агентов. Об этом информирует TransferFeed.

Рикардо играет за «Ботафого» с января 2022 года. За это время он провел 29 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года.