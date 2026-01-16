Московский «Локомотив» хочет усилить свой состав полузащитником «Балтики» Максимом Петровым, сообщает «Чемпионат».

Максим Петров globallookpress.com

По данным источника, железнодорожники предложили 24-летнему футболисту контракт на 3,5 года и зарплату 2+0,5 млн с учетом бонусов. Сам же игрок хочет получать в «Локомотиве» не менее 4 млн евро.

В этом сезоне Петров сыграл за «Балтику» 16 матчей, забил в них 4 гола и сделал 3 ассиста.

Полузащитник является воспитанником «Локомотива», команду покинул летом 2023 года, перейдя в калининградский клуб. Также он играл на правах аренды за «Нефтехимик» и «Аланию».