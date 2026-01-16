Клуб российской Премьер-лиги «Пари НН» объявил о переходе вингера «Краснодара» Ярослава Соснихина.

Ярослав Соснихин ФК «Пари НН»

«Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" продолжает возвращать молодые таланты на родную землю. Наш клуб заключил контракт с 18-летним нападающим Ярославом Соснихиным. Соснихин — двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, становился лучшим бомбардиром турнира. Также он вице-чемпион ЮФЛ и дважды бронзовый призер Молодёжной футбольной лиги.

Ярослав вызывался в юношеские сборные России U17 и U16, за которые провёл три матча. "Пари НН" приветствует нападающего и желает успешного выступления за наш клуб, как можно больше ярких матчей и побед вместе с нашей командой! » — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН».

18-летний футболист выступал в составе второй команды «быков». Всего сыграл за нее 79 матчей, забил 39 голов и сделал 12 ассистов.